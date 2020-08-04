Орловцы больше не смогут пополнять проездные привычным способом

4.8.2020 | 10:40 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Из-за нового закона положить деньги на электронный проездной можно только через «Сбербанк».

С 3 августа пополнить счет Единой транспортной карты (ЕТК), проездного билета для учащихся, пенсионного проездного билета, проездного для граждан и дачного проездного можно только в филиалах «Сбербанка». Об этом предупредили в мэрии Орла. Сообщается, что изменения связаны с вступлением в силу новой редакции закона «О национальной платежной системе», которая запрещает анонимно пополнять электронные кошельки.

— Если у гражданина нет карты «Сбербанка», ее, при наличии паспорта, можно бесплатно открыть в момент проведения операции, — уточнили в пресс-службе городской администрации. — При возникновении вопросов можно обращаться в АО «РИЦ» по телефону 8-800-450-10-27.

Изменения также коснулись жителей Московской, Липецкой, Новгородской областей и Перми.

Кстати, в РИЦ рассказали о совместной со «Сбербанком» акции, которая позволит сэкономить на поездках жителям в Орла, Мценска и Ливен. Сообщается, что при оплате бесконтактной картой Mastercard или мобильным устройством с технологией NFC, привязанным к платежному сервису Mastercard, стоимость проезда в Орле и Ливнах составит 15 рублей вместо 20 при оплате наличными, а во Мценске — 18.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования