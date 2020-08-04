Орловцы больше не смогут пополнять проездные привычным способом

Из-за нового закона положить деньги на электронный проездной можно только через «Сбербанк».

С 3 августа пополнить счет Единой транспортной карты (ЕТК), проездного билета для учащихся, пенсионного проездного билета, проездного для граждан и дачного проездного можно только в филиалах «Сбербанка». Об этом предупредили в мэрии Орла. Сообщается, что изменения связаны с вступлением в силу новой редакции закона «О национальной платежной системе», которая запрещает анонимно пополнять электронные кошельки.

— Если у гражданина нет карты «Сбербанка», ее, при наличии паспорта, можно бесплатно открыть в момент проведения операции, — уточнили в пресс-службе городской администрации. — При возникновении вопросов можно обращаться в АО «РИЦ» по телефону 8-800-450-10-27.

Изменения также коснулись жителей Московской, Липецкой, Новгородской областей и Перми.

Кстати, в РИЦ рассказали о совместной со «Сбербанком» акции, которая позволит сэкономить на поездках жителям в Орла, Мценска и Ливен. Сообщается, что при оплате бесконтактной картой Mastercard или мобильным устройством с технологией NFC, привязанным к платежному сервису Mastercard, стоимость проезда в Орле и Ливнах составит 15 рублей вместо 20 при оплате наличными, а во Мценске — 18.

ИА «Орелград»