Орловцы, застрявшие в Майами в разгар пандемии, возвращаются домой

Вывозной рейс из США вернул в Россию более 360 человек.

Сегодня около 17.00 в Москве должен приземлиться самолет «Аэрофлота» с гражданами России, пожелавшими эвакуироваться из США. Среди них есть жители Орловской области. Возвращаются на Родину те, кто был вынужден остаться заграницей из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает «Регнум», самолет с орловцами на борту вылетел из Майами (штат Флорида) 3 августа. Рейс SU111 должен прибыть в аэропорт «Шереметьево» в 16.56 по Москве. Отмечается, что задержка рейса на три часа (его прибытие в Москву ожидалось в 13:55) связана с задержкой вылета.

Известно, что на этот вывозной рейс помимо жителей Орловской области были приглашены туристы из Москвы, Московской, Белгородской, Брянской, Тульской, Ярославской и других областей.

Всего на борту самолета — 364 человека, в том числе 24 младенца.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в конце марта Россия полностью закрыла международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми застрявших заграницей туристов возвращали домой. Регулярные международные рейсы возобновлены с 1 августа.

ИА «Орелград»