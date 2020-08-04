Под Орлом «десятка» насмерть сбила пешехода

Он шел по проезжей части.

Смертельная авария произошла вчера, 3 августа около 10.30 в Колпнянском районе. Водитель десятой модели ВАЗа сбил пешехода. Впоследствии тот скончался в больнице.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, трагедия произошла в районе 2,6 км пути на трассе Колпна-Теменское. 53-летний мужчина за рулем «десятки» ехал со стороны села Ярище в направлении Колпны. А 39-летний пешеход шел прямо по проезжей части, хотя ничто не мешало ему идти по обочине: сообщается, что она была в нормальном состоянии.

-В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и впоследствии скончался в БУЗ Колпнянская ЦРБ, — рассказали в ведомстве.

В аварии пострадал и 16-летний пассажир ВАЗа, ему потребовалась помощь медиков.

ИА «Орелград»