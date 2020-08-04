Под Орлом произошло тройное ДТП с фурой

4.8.2020 | 11:14 Новости, Происшествия

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Пострадал пассажир легковушки.

Вчера около 18.30 на трассе М-2 Крым под Орлом столкнулись две легковушки и большегруз.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 33-летний водитель «Ниссан Террано» ехал от Белгорода в сторону Москвы. В районе 375 км пути он врезался в двигавшийся впереди попутно «Фольксваген Поло», за рулем которого сидела 32-летняя женщина. «Фольксваген» врезался в фуру под управлением 34-летнего водителя, который ехал от Москвы по направлению Белгорода.

Как рассказали в ведомстве, в аварии пострадал 34-летний пассажир «Фольксвагена». Его пришлось госпитализировать в орловскую областную больницу.

ИА «Орелград»

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