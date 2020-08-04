Прокуратура отреагировала на коллективную жалобу орловских селян

В Краснозоренском районе обезопасят деревенскую плотину.

Вступило в законную силу решение по иску природоохранной прокуратуры к жителю Краснозоренского района, который является собственником плотины в русле реки Оревка. Как сообщила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, процессу предшествовала проверка. Она была проведена природоохранной прокуратурой по коллективному обращению жителей села Орево.

В ходе проверки было установлено, что «собственником гидротехнического сооружения (ГТС) надлежащим образом не решены вопросы обеспечения безопасности». Как пояснили в суде, ГТС представляет собой земляную насыпную плотину высотой по гребню примерно 3-5 метров. Ширина гребня составляет 5-6 метров.

На момент обследования она была частично разрушена, причем, как следует из материалов дела, «водоем, ранее образованный плотиной, отсутствует». Ответчик дал в суде устные показания и сообщил, что в октябре 2019 года им «проводились работы по реконструкции плотины — подсыпке грунта». Правда, сделано это было «в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование в целях строительства и реконструкции гидротехнических сооружений».

При вынесении решения была учтена позиция Приокского управления Ростехнадзора. Оно сообщило, что декларация безопасности данного гидротехнического сооружения не утверждалась, его обследование не проводилось, правила эксплуатации не согласовывались. Кроме того, в госреестре нет информации об обязательном страховании гражданской ответственности собственника ГТС за причинение вреда в результате аварии.

Все эти нарушения суд обязал ответчика устранить. Кстати, в своем решении он также указал, что «ответчиком допущены нарушения водного законодательства, выраженные в самовольном использовании водного объекта – реки Оревка — для строительства и реконструкции ГТС». Строилась же она для создания пруда общей площадью 7 000 квадратных метров. Кроме того, ответчика обязали «определить эксплуатирующую организацию в отношении указанного ГТС, имеющую в штате соответствующих обязательным требованиям квалификации работников и службу эксплуатации гидротехнического сооружения».

ИА «Орелград»