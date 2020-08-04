Суд нашел наказание орловцу, обобравшему спящую женщину

Мужчине придется поработать на благо государства.

Колпнянский районный суд обратил к исполнению обвинительный приговор, вынесенный им в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем, с причинением значительного ущерба гражданину).

Как пояснили в суде, преступление было совершено в марте этого года. Мужчина находился в гостях у своей знакомой. Всю ночь они распивали спиртные напитки. Около пяти часов утра хозяйка уснула, да так крепко, что не смогла помешать воришке.

Гость убедился в том, что она не проснется, после чего обшарил карманы ее одежды. В одном из них он обнаружил 7 тысяч рублей наличными. Похитив деньги, гость покинул квартиру, а позже потратил похищенное на собственные нужды.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд не стал реально лишать подсудимого свободы. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 480 часов.

ИА «Орелград»