В Ливнах произошло ДТП на «встречке»

Пострадали водители и пассажиры двух иномарок.

Вчера в Ливнах произошло ДТП: в лобовом столкновении на встречной полосе «встретились» две иномарки.

По информации пресс-службы УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 18.00 в районе дома № 94 по ул. Фрунзе.

24-летний водитель «Хонды Аккорд» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезался в «Опель Мокка» под управлением 62-летнего водителя.

Сообщается, что в результате ДТП оба водителя и 49-летняя пассажирка «Опеля» с травмами госпитализированы в Ливенскую ЦРБ. Пострадал и 23-летний пассажир «Хонды», но его после осмотра медиков отпустили домой.

ИА «Орелград»