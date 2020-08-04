В Ливнах произошло ДТП на «встречке»

4.8.2020 | 10:51 Новости, Происшествия

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Пострадали водители и пассажиры двух иномарок.

Вчера в Ливнах произошло ДТП: в лобовом столкновении на встречной полосе «встретились» две иномарки.

По информации пресс-службы УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 18.00 в районе дома № 94 по ул. Фрунзе.

24-летний водитель «Хонды Аккорд» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезался в «Опель Мокка» под управлением 62-летнего водителя.

Сообщается, что в результате ДТП оба водителя и 49-летняя пассажирка «Опеля» с травмами госпитализированы в Ливенскую ЦРБ. Пострадал и 23-летний пассажир «Хонды», но его после осмотра медиков отпустили домой.

ИА «Орелград»

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