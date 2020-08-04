В Орле рассказали, как правильно выбрать арбуз

Орловцам посоветовали знать меру при покупке бахчевых.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области опубликовало полезную памятку, содержащую несколько правил при выборе арбузов и дынь. Сезон продажи бахчевых стартовал, поэтому информация будет актуальной для многих.

Так, специалисты говорят, что хороший, зрелый арбуз имеет целостный покров, яркий и контрастный цвет корки. Светлое пятно на боку должно быть максимально желтым. Если ноготь легко протыкает корку — значит, арбуз незрелый. Необходимо обратить внимание на усик и плодоножку. У зрелого арбуза они должны быть сухими. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, а при ударе пальцем — издает «умеренно звонкий звук».

«Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами, — советуют в Роспотребнадзоре. — В любом случае вам поможет чувство меры, — лучше всего выбирать арбузы среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, очень быстро размножаются, что может привести к кишечной инфекции».

Разрезанные арбузы и дыни специалисты советуют хранить только в холодильнике. Кстати, дыни следует выбирать практически по тем же правилам. Но специалисты также советуют обращать внимание на противоположную от хвостика сторону – если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Кроме того, от нее должен исходить аромат. Если дыня не пахнет, покупать ее не стоит.

ИА «Орелград»