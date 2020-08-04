В Орловской области нашлась своя «Дездемона»

Жительница региона обвинила сожителя в попытке ее задушить.

Вступило в законную силу постановление Свердловского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении местной жительницы и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде штрафа. Ранее органы следствия обвинили ее по ч. 1 ст. 306 УК РФ (совершение заведомого ложного доноса о преступлении).

Судя по материалам дела, это была настоящая семейная драма, разыгранная практически по Шекспиру. Было установлено, что местная жительница распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем и еще одним гостем. Как это нередко бывает в подобных ситуациях, между мужчиной и женщиной вспыхнул словесный конфликт.

В результате кавалер позвонил в дежурную часть ОМВД России по Свердловскому району и сообщил о семейно-бытовом конфликте. На место происшествия прибыли полицейские. К тому времени у женщины родился коварный план. При заполнении протокола она поведала полицейским душераздирающую историю о том, что кавалер угрожал ей убийством: схватил оголенную шею двумя руками и, сжимая пальцы рук, кричал, что удушит ее.

Данное заявление орловская «Дездемона» сделала добровольно, причем она была предупреждена об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ. Проведенная по ее заявлению проверка показала, что женщина все выдумала. Она просто хотела отомстить таким образом мужчине, понимая при этом, что ему грозит серьезная уголовная ответственность. В ходе следствия свою вину в совершении преступления она признала полностью, в содеянном раскаялась и извинилась перед кавалером. В связи с этим следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Однако женщине придется заплатить судебный штраф в размере 10 000 рублей.

ИА «Орелград»