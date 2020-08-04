Зюганов приехал на Орловщину накануне 5 августа

Лидер думской фракции КПРФ посетил регион с рабочим визитом.

Геннадий Зюганов прибыл в Орловскую область с рабочим визитом. Об этом рассказала ОГТРК. Лидера российских коммунистов торжественно встретили на границе Тульской и Орловской областей.

Сообщается, что Зюганов посетил музей-заповедник «Спасское-Лутовиново». На кадрах СМИ видно, что его сопровождает сенатор от Орловской области Василий Иконников, рядом стоит губернатор Андрей Клычков. В Спасском почетных гостей встречает директор музея, бывший мэр Орла Сергей Ступин.

После посещения музея-усадьбы Тургенева Зюганов отправился во Мценск, где принял участие в церемонии открытия памятника участникам локальных войн и вооруженных конфликтов и памятного знака в честь присвоения Мценску звания «Населенный пункт воинской доблести».

ИА «Орелград»