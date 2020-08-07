Орловский сенатор рассказал, как избежать двойных заражений

Владимир Круглый призвал как можно раньше начать вакцинацию от гриппа.

Мнение сенатора от Орловской области Владимира Круглого, заслуженного врача России, привело региональное отделение партии «Единая Россия». Напомним, Владимир Круглый также является членом регионального политсовета этой партии.

По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией на территории нашей страны постепенно улучшается, но он напомнил, что в ряде других стран все происходит наоборот. Некоторые из них накрыла уже вторая волна коронавируса.

Считается, что сдержать распространение заболевания поможет всеобщая вакцинация. Федеральные СМИ сообщают, что в России выпуск вакцины может начаться уже в сентябре.

«Однако до сих пор нельзя сказать, что мы победили пандемию, — говорит Владимир Круглый. — Поэтому самое действенное средство против коронавируса — это, конечно, массовая вакцинация. Возможно, всероссийская вакцинация пройдет в течение осени или в первый месяц зимы. Это будет сопоставимо с вакцинацией против гриппа».

По его мнению, при этом вакцинацию против гриппа стоит начать как можно раньше, чтобы снизить риск двойных заражений. Владимир Круглый также отметил, что «введенные на территории регионов ограничения направлены на прерывание эпидемиологических цепочек заражения и уменьшению количества выявленных случаев».

ИА «Орелград»