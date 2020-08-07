Орловских предпринимателей зовут на деловой слет

7.8.2020 | 14:41 Новости, Общество

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Местных бизнесменов приглашают на деловую встречу на свежем воздухе.

Центр «Мой бизнес» приглашает на деловой слет предпринимателей «BUSINESS INSIGHT –АНТИСТРЕСС». Мероприятие состоится 19 августа в парк-отеле «Мечта».

Обучающая программа представлена выступлениями четырех спикеров: Андрей Шариков «Бизнес с нуля. Сквозь все кризисы — вперед!», Галина Кушнарева «Стресс: как с ним справляться?», Олег Панин «Как создать продукт, востребованный рынком», Кирилл Липай «Особенности продвижения в коронакризис».

Деловая встреча будет проходит на свежем воздухе с соблюдением всех мер безопасности. Количество мест ограничено. Подробная программа, условия участия и регистрация здесь.

Узнать больше о государственной поддержке бизнеса, антикризисных мерах и получить бесплатные консультации об открытии и развитии бизнеса в Орловской области можно в центре «Мой Бизнес» по телефону горячей линии: +7(4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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