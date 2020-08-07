Под Орлом открыли еще один памятный знак

Населенным пунктом воинской доблести теперь зовутся и Кромы.

Вчера, 6 августа в пгт Кромы на центральной аллее площади Освобождения состоялось торжественное открытие памятного знака «Населенный пункт воинской доблести». Об этом рассказали в пресс-службе областного Совета. Мероприятие приурочили к 77-й годовщине освобождения Кромского района от немецко-фашистских захватчиков.

Решение о присвоении Кромам высокого звания было принято депутатами Орловского областного Совета еще в июне 2019 года.

— Битва за Кромы была одной из самых тяжелых и кровопролитных, длилась она долгие два года. 77 лет минуло с той поры, но мы и сегодня склоняем головы перед героями, отстоявшими каждую пядь родной земли. Неслучайно в июне прошлого года решение депутатов Орловского областного Совета о присвоении Кромам высокого звания «Населенный пункт воинской доблести» было единогласным, — рассказал спикер облсовета Леонид Музалевский. — 90 % бойцов 148-й стрелковой дивизии и почти столько же бойцов 74-й стрелковой дивизии погибли при освобождении посёлка. Эта земля навсегда снискала славу героического места. Я поздравляю кромчан с праздником, благодарю за самоотверженный труд, за сохранение традиций, за память о тех, кто ковал победу!

Церемонию открытия памятного знака завершили поздравления в адрес кромской молодежи. Талантливым ребятам вручили почетные грамоты и гранты, а директору местной школы — ключи от школьного автобуса.

ИА «Орелград»