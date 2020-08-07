Под Орлом столкнулись два «КамАЗа»

7.8.2020 | 10:02 Новости, Происшествия

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Авария произошла прямо в поле.

Вчера, 6 августа около 10.40 в Покровском районе произошло ДТП с большегрузами. Два «КамАЗа» столкнулись прямо во время уборочной страды. Примечательно, что за рулем обоих машин были молодые парни.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария произошла на грунтовой дороге между селом Покровское и деревней Протасово. Судя по фото с места происшествия, грузовики участвовали в уборочной кампании, они столкнулись у сжатого поля, рядом – куча, похоже, зерна.

Сообщается, что в результате ДТП 23-летний и 21-летний водители грузовиков получили травмы. Их увезли в Краснозоренскую ЦРБ. Один из водителей госпитализирован.

ИА «Орелград»

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