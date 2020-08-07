В Орле иномарка вылетела на «встречку» и врезалась в дерево

Водителю потребовалась помощь медиков.

Вчера, 6 августа около 9.00 в Орле произошло ДТП: водитель иномарки выехал на встречную полосу и вылетел с дороги.

За рулем «Ниссан Кашкай» находился 34-летний мужчина. Как пояснили в пресс-службе УГИБДД, он ехал по Новосильскому шоссе со стороны Залегощенского шоссе в направлении переулка Южного. В районе дома №16А мужчина выехал на полосу встречного движения и врезался в «Газель», которая ехала впереди попутно и поворачивал налево.

После столкновения с «Газелью» «Ниссан» перевернулся и врезался в дерево.

Через несколько часов после аварии, около 16.30 водитель легковушки обратился в областную больницу за медицинской помощью, рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»