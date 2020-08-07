В Орле пенсионерка отдала мошенникам почти 200 тысяч рублей

Преступники представились банковскими работниками.

В Орле снова произошло преступление, вязанное с телефонным мошенничеством. На этот раз жертвой обмана стала 62-летняя пенсионерка. Злоумышленники выманили у нее солидную сумму прямо в День города, 5 августа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Схема, которую использовали мошенники, не нова и явно рассчитана на очень доверчивого человека, мало разбирающегося в том, что такое банковская карта и банковский счет. Женщина пришла к полицейским и рассказала, что около 10 утра ей позвонили неизвестные с незнакомого номера и сообщили, что ее банковская карта заблокирована.

— При этом злоумышленники убедили женщину, что для того, чтобы мошенники не могли завладеть ее деньгами, сбережения необходимо перевести на другой счет. Следуя инструкциям звонившего, орловчанка пошла к банкомату и сняла 180 тысяч рублей. Затем она отправилась к другому устройству и осуществила 12 переводов на четыре номера телефона, названных ей злоумышленником. Женщина осознала, что ее обманули, только придя домой, — рассказали в ведомстве.

Полиция возбудила очередное уголовное дело по статье о мошенничестве. Ведется следствие. А тем временем сотрудники ведомства снова предупреждают орловцев не доверять звонкам с неизвестных номеров. А чтобы уточнить любую информацию, касающуюся ваших сбережений, следует звонить по официальному номеру контактного центра, который указан на оборотной стороне банковской карты.

ИА «Орелград»