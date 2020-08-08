В Орле ярмарку вновь сделают дистанционной

Ярмарка вакансий в областном центре пройдет в «антивирусном» режиме.

Как сообщили в управлении труда и занятости Орловской области, в августе в регионе намечено проведение пяти ярмарок вакансий. Напомним, в период самых жестких ограничений из-за коронавируса эти мероприятия проводились в дистанционном формате. Однако в конце июля частично ограничения были сняты. В районах такие ярмарки стали проводить в очном режиме, но с соблюдением необходимых профилактических мер.

Первую провели в Болхове, где столы для работодателей были вынесены во двор центра занятости. Там использовались маски, перчатки и дезинфицирующие средства, соблюдалась положенная дистанция между посетителями, а посетители предварительно записывались.

Вторая ярмарка прошла в Новодеревеньковском районе в очно-заочном формате, подразумевающем как личное посещение ярмарки гражданами по предварительной записи, так и онлайн-собеседование с ними. Семь работодателей предоставили 57 вакансий, в ярмарке приняли участие более 20 соискателей.

Формат проведения мероприятий будет определяться организаторами конкретно в каждом случае. Так, в Орле центр занятости населения Северного района решил провести ее для Орловского сталепрокатного завода дистанционно. Этот формат, по мнению специалистов центра, успел зарекомендовать себя как достаточно эффективный.

«19 августа ярмарку вакансий организует центр занятости населения Орловского района, 20 и 24 августа аналогичные мероприятия пройдут в Залегощенском и Свердловском районах, — рассказали в областном управлении труда и занятости. — С форматом этих трех ярмарок организаторы окончательно определятся ближе к запланированному времени проведения. В Должанском районе ярмарка вакансий запланирована на 25 августа. Специалисты центра занятости намерены провести ее очно, если не помешают обстоятельства, связанные с эпидемиологической обстановкой».

ИА «Орелград»