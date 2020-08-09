Орловцам начали выписывать сверхкрупные штрафы за воду

Под Орлом проходят рейды по выявлению самовольных подключений.

Как сообщили в администрации Орловского района, в поселениях этого муниципального образования проходят «мероприятия по выявлению самовольных подключений к сетям водоснабжения и водоотведения». Проводят рейды сотрудники муниципального унитарного предприятия «Коммунальник». Владельцам частных домов грозят весьма суровыми мерами ответственности. Причем наказывают уже на практике.

«В настоящее время в правоохранительные органы направлены шесть материалов по привлечению к административной ответственности собственников частных домовладений в п. Стрелецктй, д. Труфаново, д. Истомино. Сумма начисленных штрафов превысила 2 млн рублей», — говорится на сайте администрации Орловского района.

Сами административные штрафы за самовольное подключение не очень велики. Однако коммунальщики объяснили, что за период самовольного пользования расчет за потребленную воду осуществляется «методом учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии полным сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при скорости движения воды 1,2 метра в секунду».

Они приводят конкретный пример: при диаметре водопроводного ввода 15 мм сумма штрафа составит 424 947,6 рубля. Кроме того, домовладение будет отключено от подачи воды, за что хозяину дома также предъявят счет. В каждом случае сумма индивидуальна, но заплатить придется не менее 4 тысяч рублей.

«Во избежание негативных последствий для бюджета семьи Вам НЕОБХОДИМО СРОЧНО получить разрешительную документацию на самовольное подключение и (или) новое подключение к сетям водоснабжения (или) собственникам земельного участка и жилого дома, а также заключить договор на отпуск холодной воды (или) прием сточных вод», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены – прим. «Орелград»).

ИА «Орелград»