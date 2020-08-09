Под Орлом увековечили пожарную машину

9.8.2020 | 18:36 Новости, Общество

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Необычный памятник появился в поселке Змиевка.

В поселке Змиевка возле стен  32-й пожарно-спасательной части после обновления вновь появился пожарный автомобиль. Он установлен на специальном постаменте в качестве памятника. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области. На постамент был установлен пожарный автомобиль АЦ-40(130)-63Б —  как дань уважения и памяти пожарным, спасающим жизни и защищающим людей от огненной стихии, как символ подвига борцов с огнем.

«Красующийся на постаменте пожарный автомобиль – верный и боевой друг пожарных, — говорят в ГУ МЧС. — Ветеран пожарного дела был выпущен в 1985 году, стоял на дежурстве на территории Мценского района. Автомобиль предназначался для доставки к месту происшествия личного состава, тушения пожаров. По мнению «реставраторов», которыми выступили сотрудники МЧС России, и сейчас сможет смело встать на боевое дежурство, автомобиль на ходу».

Также отмечено, что он очень надежный, простой и эффективный. К слову, это уже не первый подобный мемориальный объект в Орловской области. Например, в Орле есть улица Героев пожарных, где размещена памятная доска. А возле 1-й пожарно-спасательной части развернута  выставка раритетной техники и открыт памятник «Пожарным и спасателям Орловщины».

ИА «Орелград»

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