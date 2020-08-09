С орловца пытались взыскать кредит по договору, которого нет

Суд разрешил спор давно лопнувшего банка с заемщиком.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Как сообщает его пресс-служба, ответчиком выступил местный житель. Иск был подан коммерческим банком «Экспресс» в лице его конкурсного управляющего – Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Истец просил о взыскании кредитной задолженности, причем сумма требований была немалой.

Как следует из материалов дела, кредитный договор был заключен еще в феврале 2012 года. Истец подсчитал, что по состоянию на 1 января 2018 года заемщик задолжал банку почти 330 тысяч рублей, из которых чуть более 100 тысяч рублей составляют проценты за пользование денежными средствами.

Однако для банка все оказалось не так просто. Как пояснили в суде, у ОАО АКБ «Экспресс» с 21 января 2013 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Он был признан банкротом. В ходе конкурсного производства выяснилось, что перед отзывом лицензии банк успел передать по договорам уступки права требования (цессии) около 6500 кредитных договоров четырем организациям.

Впоследствии арбитраж эти договоры цессии признал недействительными. Указанным четырем организациям было предписано вернуть все документы «Экспрессу». Однако определение арбитража до сих пор не исполнено, и кредитное досье заемщиков конкурсному управляющему возвращено не было. Именно на это указал суд – выяснилось, что у истца попросту нет того самого кредитного договора от 2012 года, на основании которого он требовал взыскать с орловца крупную сумму.

В удовлетворении требований было отказано. Суд пояснил, что истец «не представил доказательства заключения кредитного договора на определенных условиях, на основании которого ответчику выдавался кредит». Не были представлены и иные документы, свидетельствующие о получении ответчиком кредитных денежных средств.

ИА «Орелград»