Аудиторы предупредили Клычкова о рисках

Целевые индикаторы жилищной программы могут быть не исполнены.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Иван Левин выступило на заседании межведомственной рабочей группы по координации действий по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере экономики, финансов, трудовых и социальных прав и граждан, противодействию ценовому сговору. Как пояснили в КСП, оно прошло в прокуратуре региона.

Участники сконцентрировали свое внимание на проблеме капитального ремонта многоквартирных домов и расселения аварийного жилищного фонда. Иван Левин напомнил, что в 2018 году по рекомендации губернатора Андрея Клычкова была проведена проверка выполнения областной адресной программы капремонта.

«По результатам аудита были выявлены существенные нарушения в деятельности фонда в период 2015 года – первого полугодия 2017-го, — сообщили в КСП. — Результаты указанной проверки послужили основанием для принятия оперативных мер реагирования, как со стороны Контрольно-счетной палаты Орловской области, так и со стороны органов государственной власти и правоохранительных органов».

Так, была активизирована претензионно-исковая работа по отношению к недобросовестным подрядчикам и приняты меры по исполнению региональной программы капитального ремонта. Информация о выявленных нарушениях была передана в правоохранительные органы, после чего были возбуждены уголовные дела.

Иван Левин отметил, что в 2020 году КСП провела аудит эффективности использования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Он является частью нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В рамках данного мероприятия контрольным органом был проведен анализ финансовой обеспеченности выполнения мероприятий регионального проекта, а также отмечены существующие риски при достижении утвержденных целевых индикаторов на будущие периоды, — сообщает КСП. — По результатам проведенного финансового аудита Контрольно-счетной палатой Орловской области были направлены требования о необходимости эффективного использования выделенных бюджетных средств и принятия мер по выполнению утвержденных целевых индикаторов госпрограммы».

Материалы этих проверок находятся на дистанционном контроле КСП.

ИА «Орелград»