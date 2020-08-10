Искать очаги пожаров в орловских лесах будут дроны

Пока купили лишь несколько штук, но если они себя зарекомендуют, лесникам поставят дополнительную технику.

В Орловской области закупили четыре квадрокоптера для поиска очагов возгорания в лесах с воздуха, рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Дроны поставят в автономные учреждения лесного профиля в рамках проекта «Сохранение лесов».

Квадрокоптеры с воздуха будут помогать работникам лесного хозяйства региона более оперативно обнаруживать очаг возгорания в лесах. «В ближайшее время беспилотники «заступят на дежурство» для контроля за пожароопасной обстановкой. Если эффективность от использования дронов подтвердится на практике, в следующем году их арсенал пополнится», — говорится в сообщении.

Сейчас идет процесс обучения сотрудников работе с новой техникой. Дроны дают возможность построить маршрут по заранее загруженным GPS точкам, а за счет датчика приближения позволяют быстро обнаружить очаг возгорания и определить его площадь в реальном времени.

ИА «Орелград»