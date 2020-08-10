Мценские депутаты провели внеочередную сессию ради питания

10.8.2020 | 17:13 Новости, Общество

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Нардепы определились с питанием учеников в новом учебном году.

Как сообщается на официальном сайте администрации Мценска, депутаты горсовета провели внеочередное, 49-е заседание. В повестку дня был включен только один вопрос — о размере финансирования расходов на питание учащихся муниципальных школ. Ранее порядок организации питания утвердила мэрия. Как уже рассказывал «Орелград», за бюджетный счет в райцентре будут кормить всех учеников 1-4 классов, а также детей из определенных категорий, в частности, из многодетных семей, детей-инвалидов, учеников из семей, попавших с трудную жизненную ситуацию, и других.

Согласно решению народных избранников, с 1 сентября 2020 года из бюджета Мценска будет выделяться 1 процент от объема финансирования расходов на организацию горячего питания, утвержденного правительством Орловской области (на одного учащегося 1-4 классов).

Что касается остальных учеников, которые получат право на горячие завтраки, то их, как и прежде, будут кормить из расчета 20 рублей в день на человека. Еще по 20 рублей на каждого ученика будет выделять областной бюджет. Для детей с ограниченными возможностями здоровья из местного и областного бюджета дополнительно будет выделяться по 30 рублей на второй прием пищи. В данном случае речь идет об учениках 1-11 классов.

«Кроме того, предусмотрены средства федерального бюджета на организацию горячего питания всех обучающихся 1-4 классов», — уточнили в администрации Мценска.

ИА «Орелград»

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