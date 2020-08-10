Орловцев приглашают на концерт симфонического оркестра под управлением Гергиева

10.8.2020 | 12:49 Новости, Общество

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Выступление оркестра и прославленного дирижера пройдет в Спасском-Лутовиново.

В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, рассказали в группе музея в Сети.

Выступление пройдет в рамках Всероссийского тура 12 августа на открытой сцене музея-заповедника. Начало запланировано на 16.00. Стоимость входного билета — 200 рублей (дети до 16 лет бесплатно).

— Об организации транспорта на концерт в Спасском мы сообщим дополнительно. Следите за нашими публикациями! – сказано в сообщении группы музея.

ИА «Орелград»

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