Орловское предприятие продавало странное зерно

Проследить движение товара и оценить его безопасность оказалось невозможно.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям прекратило действие шести деклараций о соответствии зерна, произведенного одним из предприятий Залегощенского района. Нарушения были выявлены при проведении внеплановой выездной проверки.

Было установлено, что продукция не соответствует требованиям Технического регламента «О безопасности зерна».

«Общество допустило реализацию 4,72 тысячи тонн зерна без подтверждения соответствия зерна требованиям техрегламента по показателям безопасности и оформления деклараций о соответствии, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Кроме того, установлен факт выпуска в обращение на единую территорию Таможенного союза 9,5 тысячи тонн зерна, используемого для пищевых и кормовых целей, без указания сведений о декларации о соответствии в товаросопроводительных документах, что не обеспечивает прослеживаемость движения данного зерна».

В ведомстве пояснили, что не прошедшее необходимую оценку зерно может причинить вред жизни и здоровью человека и животных, а также окружающей среде. Хотя и декларирование не всегда дает гарантию безопасности. В данном случае агрофирму также обвинили в том, что она задекларировала 16,7 тысячи тонн зерна, которое не прошло полного перечня необходимых исследований на остаточное количество действующих веществ. Речь идет о таких пестицидах как протиоконазол, тебуконазол, дикамба, азаксистробин, дифеноконазол, ципроконазол, эпоксиконазол и других, которые применялись при выращивании зерна.

Для устранения выявленных нарушений и было выдано предписание о прекращении действия шести деклараций о соответствии. Оно уже исполнено. Должностное лицо агрофирмы уплатит штрафы на общую сумму 25 тысяч рублей. Материалы дел в отношении самой компании направлены в арбитражный суд Орловской области.

ИА «Орелград»