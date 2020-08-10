Орловскому бизнесу расскажут о субсидиях из-за COVID-19

10.8.2020 | 15:50 Новости, Общество

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Налоговая служба проведет вебинар.

Орловским предпринимателям расскажут о субсидиях на проведение мероприятий по профилактике новой короновирусной инфекции. Вебинар-совещание «Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (Постановление Правительства РФ № 976). Новые сервисы ФНС России» 11 августа проведет ИФНС России по г. Орлу.

Субсидия из-за коронавируса появилась еще июле, однако не все орловские предприниматели воспользовались своим правом на получении этой финансовой помощи от государства, отмечают налоговики.

Как заполнить документы правильно и максимально быстро получить помощь, расскажет замначальника отдела налоговой инспекции Ольга  Тинякова.

Начало вебинара запланировано на 15:00.

Информация о порядке подключения доступна здесь.

Бесплатные консультации о государственной антикризисной поддержке, а также создании и развитии бизнеса в Орловской области можно получить по телефону горячей линии центра «Мой Бизнес»: (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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