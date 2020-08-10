Под Орлом неизвестный сообщил о заминированном здании

В Ливнах искали бомбу в центре города.

Вчера, 9 августа в Ливнах по тревоги поднялись специалисты разных служб: неизвестный сообщил о бомбе, якобы находящейся в двухэтажном здании на улице Карла Маркса, 117.

По информации издания «Уездный город», к дому, который находится в центре города на углу улиц Капитана Филиппова и Карла Маркса, прибыли все экстренные службы: спасатели, полиция, медики. Взрывное устройство искали кинологи с собаками. После тщательного осмотра бомбу так и не нашли.

В здании на Карла Маркса, 117 находятся магазины и различные организации.

Сейчас полиция ведет свою проверку по факту сообщения о заминированном здании, рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»