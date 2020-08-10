Под Орлом «Нива» перевернулась в кювет

10.8.2020 | 11:43 Новости, Происшествия

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Пострадала пассажирка авто.

В субботу, 9 августа около 12.00 под Орлом «Нива» улетела в кювет и перевернулась. Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, за рулем авто был 44-летний водитель.

Мужчина ехал по автодороге «Болхов-Орел-Витебск-Льгов-Жудерский-Хотынец». Сообщается, что в районе 9 километра пути он не справился с управлением и оказался в кювете с противоположной стороны дороги. Судя по фото с места происшествия, автомобиль перевернулся вверх колесами в придорожной лесополосе.

Сообщается, что в аварии пострадала пассажирка – 65-летняя женщина.

ИА «Орелград»

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