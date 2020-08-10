Под Орлом в аварии с мопедом погиб мотоциклист

10.8.2020 | 11:34 Новости, Происшествия

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Хозяин мопеда госпитализирован.

Вчера под Орлом насмерть разбился мотоциклист. ЧП произошло глубокой ночью, около 03.30 на трассе Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск Орловский- Кромы.

39-летний мужчина ехал на незарегистрированном в установленном порядке мотоцикле, рассказали в пресс-службе УГИБДД. В районе 53 км трассы он сбил катившего мопед 17-летнего юношу.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до прибытия скорой помощи, рассказали в ведомстве. Пешеход также получил травмы, его госпитализировали.

ИА «Орелград»

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