Под Орлом в аварии с мопедом погиб мотоциклист

Хозяин мопеда госпитализирован.

Вчера под Орлом насмерть разбился мотоциклист. ЧП произошло глубокой ночью, около 03.30 на трассе Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск Орловский- Кромы.

39-летний мужчина ехал на незарегистрированном в установленном порядке мотоцикле, рассказали в пресс-службе УГИБДД. В районе 53 км трассы он сбил катившего мопед 17-летнего юношу.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до прибытия скорой помощи, рассказали в ведомстве. Пешеход также получил травмы, его госпитализировали.

ИА «Орелград»