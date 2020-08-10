Под Орлом в аварии с мопедом погиб мотоциклист

Хозяин мопеда госпитализирован.
Вчера под Орлом насмерть разбился мотоциклист. ЧП произошло глубокой ночью, около 03.30 на трассе Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск Орловский- Кромы.
39-летний мужчина ехал на незарегистрированном в установленном порядке мотоцикле, рассказали в пресс-службе УГИБДД. В районе 53 км трассы он сбил катившего мопед 17-летнего юношу.
В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте до прибытия скорой помощи, рассказали в ведомстве. Пешеход также получил травмы, его госпитализировали.
ИА «Орелград»