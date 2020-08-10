В Орловской области патриотов станет больше

Клычков велел создать новый центр патриотического воспитания.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился создать «рабочую группу по созданию учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Из документа следует, что принят он во исполнение решения президента Российской Федерации от 13 марта 2020 года о создании учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи в субъектах РФ.

О важности этого распоряжения говорит тот факт, что рабочую группу возглавил Вадим Соколов, руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области. А его заместителем в группе стал Вячеслав Ерохин, руководитель департамента внутренней политики и развития местного самоуправления.

Губернатор поручил рабочей группе утвердить дорожную карту по созданию и финансированию учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе автономного учреждения Орловской области «Центр патриотического воспитания «Патриот-57».

ИА «Орелград»