В Орловской области подвели итоги ЕГЭ

Все одиннадцатиклассники по результатам промежуточной аттестации получили аттестаты.

Департамент образования Орловской области подвел итоги ЕГЭ 2020 года. Согласно официальной информации все орловские одиннадцатиклассники получили аттестаты, а 510 из них были награждены медалью «За особые успехи в учении». Всего экзамены сдавали 3275 человек, в том числе 2987 выпускников текущего года.

«ЕГЭ проходил в 24 пунктах проведения экзаменов с использованием технологий доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ, — рассказали в Орловском региональном центре оценки качества образования. — Все пункты были охвачены общественным наблюдением. Благодаря слаженной работе орловского учительства ЕГЭ в регионе прошел на высоком организационном и технологическом уровне».

Сообщается, что в этом году было получено 110 стобалльных результатов, а 15 участников ЕГЭ стали мультистобалльниками, то есть они получили по два стобалльных результата на разных экзаменах. Практически каждый третий выпускник по результатам трех учебных предметов набрал 220 и более баллов. Так, 403 человека набрали 250 и более баллов по трем предметам, а 160 участников ЕГЭ – 270 и более баллов.

«В 2020 году результаты ЕГЭ необходимы только для поступления в высшие учебные заведения, — говорят в Центре. — Желаем удачи нашим абитуриентам в выборе своей профессии и поступлении в вуз, о котором они мечтают!».

ИА «Орелград»