Клычков рассказал, как школьники будут учиться после 20 сентября

Жестких ограничений на Орловщине не планируется, уверил глава региона.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях попытался развеять слухи о грядущем карантине. Дело в том, что последнее время, особенно среди родителей школьников, активно обсуждается вероятность того, что в сентябре учеников снова отправят на дистанционное обучение. Называют даже конкретные даты – 17 или 20 сентября, то есть сразу после осенней выборной кампании. Многие уверены, что новая волна ограничений продлится до февраля 2021 года.

Подобный вопрос поступил и Клычкову от пользователей Сети. Комментатор спросил, правда ли, что никто не будет учиться с 20 сентября по 25 января?

-Мы не планируем вводить никаких жестких мер. Наоборот, я всем из раза в раз говорю: носите маски, обрабатывайте руки, и все у нас будет хорошо, — ответил на это Клычков.

Глава региона рассказал, что школьные линейки 1 сентября будут проводиться «в несколько другом режиме». Разве что в сельской местности, где учеников мало, детей соберут 1 сентября как обычно. В городских школах общей линейки для всех классов не будет.

Как дети будут перемещаться по школе с началом учебного года, решит Роспотребнадзор. Уже известно, что хотят ограничить переходы из кабинета в кабинет, за исключением профильных предметов, например, химии и информатики. Сидеть на уроках в масках детей не заставят, пообещал Клычков. Разумеется, будут контролировать состояние здоровья учеников и сотрудников школ.

Клычков также рассказал, что с 17 августа в прежнем режиме заработают детские сады. По информации губернатора, сейчас в дежурные группы, которые открыты во всех дошкольных учреждения, ходят более пяти тысяч детей.

ИА «Орелград»