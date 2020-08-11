Коронавирусом в Орле болеют дети и беременные женщины

Власти подтверждают риск увеличения количества зараженных.

Впервые за месяц в Орловской области число заболевших коронавирусом превысило количество выздоровевших: 240 против 214 человек. За неделю от новой инфекции скончались трое орловцев. Такие цифры привел вчера губернатор Андрей Клычков, говоря о риске возможного увеличения количества зараженных. Статистику омрачает и тот факт, что к аппарату ИВЛ подключен один ребенок, а беременные и роженицы роддома на Веселой Слободе также заразились коронавирусом.

-Несмотря на то, что мы просим людей соблюдать меры безопасности, у нас есть заражения внутри трудовых коллективов, семейные очаги. Есть риск, что у нас возможно увеличение количества зараженных. Все считают, что мы победили коронавирус и не нужно ни маски, ни перчатки использовать. Это, к сожалению, приводит к негативным показателям, — цитирует Клычкова ОГТРК.

При этом в преддверии 5 августа и непосредственно в День города в Орле и области провели несколько мероприятий, которые иначе как массовыми не назовешь. Например, открытие моста «Дружба». Собравшиеся в праздничной толпе орловцы в большинстве своем средств защиты не имели.

По официальным данным, на сегодня в стационарах орловских больниц лежат 215 человек. К аппаратам ИВЛ подключены трое взрослых и один ребенок. Сняли с наблюдения 16721 человека, на самоизоляции – 1456 человек. СМИ сообщают об 17 беременных женщинах и роженицах, которые лечатся от COVID-19 в орловском НКМЦ. А вот карантин в инфекционном отделении новорожденных в детской областной больнице уже снят.

ИА «Орелград»