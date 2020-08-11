Орловцу разрешили жить в непригодном для проживания доме

Суд отказал приставу, требовавшему обратить взыскание на старенький дом.

Как сообщает Орловский районный суд, иск подал судебный пристав-исполнитель. Он просил об обращении взыскания на земельный участок и жилой дом должника. В обоснование иска пристав сослался на наличие задолженности ответчика в рамках исполнительного производства о взыскании компенсации морального вреда в размере свыше 700 тысяч рублей. Он также заявил об отсутствии должника денежных средств.

Суд проверил, соответствует требование нормам законодательства. Дело в том, что не на любое имущество должника может быть наложено взыскание. В данном случае суд назначил строительно-техническую экспертизу. Она показала, что исследуемая часть дома, принадлежащая должнику, является непригодной для проживания.

«Исходя из технического состояния конструктивных элементов исследуемой части дома и их физического износа, существует опасность для пребывания и проживания людей в этой части дома», — говорится в сообщении суда.

Также было установлено, что спорный дом является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, находящимся в собственности ответчика, а иного жилья он не имеет. Поэтому суд, сославшись на положения Гражданского процессуального кодекса РФ, отказал приставу в удовлетворении исковых требований. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»