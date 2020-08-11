Пьяного ливенца, устроившего дебош в полиции, будут судить

Орловские силовики отчитались о завершении расследования уголовного дела.

26-летний житель Ливен отправится под суд за дебош в отделе полиции. В СКР по Орловской области отчитались о завершении расследования уголовного дела об оскорбление представителя власти.

Как уже писал «Орелград», житель Ливен явился пьяным в здание ливенского райотдела полиции и начал оскорблять сотрудника, находящегося при исполнении должностных обязанностей. Одновременно мужчина колотил по стеклу окна «дежурки», стенам и двери райотдела. Как рассказали следователи, при этом дебошир еще и снимал все происходящее на телефон, ведя трансляцию в одной из соцсетей.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

За оскорбление представителя власти мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей или исправительные работы на год. А за порчу имущества – реальный срок.

ИА «Орелград»