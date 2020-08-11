В Орле пропал 12-летний мальчик

11.8.2020 | 7:30 Новости, Происшествия

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Он ушел из дома бабушки и не вернулся.

В Орле разыскивают пропавшего 13-летнего Георгия Линькова. Сообщение о розыске появилось в Сети.

Сообщается, что мальчик 10 августа 2020 года ушел из дома бабушки в Орле и до настоящего времени местонахождение не установлено.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, или видел его, просят сообщить по телефонам спецслужб и поисковиков.

Полиция: +7 (486) 243-32-32, 02 или 102 (с сотового)

Дежурная часть ОРОО «ПСО «Поиск пропавших детей-Орел»

+7 (486) 222-23-01 или +7 (800) 201-54-70

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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