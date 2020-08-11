В Орле решили вернуть безработицу на прежний уровень к 2025 году

Власти выделят на борьбе с безработицей миллиарды рублей.

Правительство Орловской области утвердило в новой редакции программу содействия занятости населения. Она состоит из ряда подпрограмм, а ее действие рассчитано до 2025 года. Программа взяла старт в текущем году, однако ее пришлось оперативно редактировать, поскольку в ситуацию вмешалась пандемия новой коронавирусной инфекции.

Общий объем финансирования превысит 2,8 миллиарда рублей. Программа предусматривает множество мероприятий, в том числе по снижение уровня травматизма на производстве. Однако большая часть средств будет направлена на повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости.

Предусмотрено, что в течение 2020-2025 годов нормативы доступности государственных услуг в области содействия занятости населения будут выполняться в объеме 100 процентов ежегодно. К 2025 году запланировано снижение уровня регистрируемой безработицы до 1 процента и коэффициента напряженности на регистрируемом рынке труда – до 0,7 человека на одну вакансию.

Примерно на таком же уровне данные показатели держались до апреля 2020 года, однако затем в условиях пандемии начали расти. По данным Орелстата, на начало июля 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения Орловской области на учете состояли 13,4 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 11,8 тысячи имели статус безработного, а 10,8 тысячи человек получали пособие по безработице.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 3,4 процента численности рабочей силы. Для сравнения, в марте в Орловской области безработными официально считались 2,9 тысячи человек, а на учете состояли 3,4 тысячи. Что касается данных, полученных с учетом так называемой скрытой безработицы, то в Орловской области насчитывается порядка 25,5 тысячи человек, не имеющих работу, но активно ее ищущих.

ИА «Орелград»