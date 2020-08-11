В Орле столкнулись две иномарки

11.8.2020 | 14:42 Новости, Происшествия

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Есть пострадавший.

Вчера, 10 августа на улице Игнатова в Орле произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, дорогу не поделили две иномарки.

По информации ведомства, около 20.00 25-летняя девушка на «Mitsubishi» ехала по улице Игнатова со стороны улицы Октябрьской в направлении улицы Матвеева. При повороте налево в районе дома №33 по улице Игнатова она столкнулась с «Мерседесом», за рулем которого сидел 27-летний молодой человек. «Мерседес» двигался во встречном направлении, уточнили стражи порядка.

Сообщается, что в результате ДТП водитель «Мерседеса» получил травмы, но после оказания медицинской помощи его отпустили.

ИА «Орелград»

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