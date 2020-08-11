В поле под Орлом столкнулись и загорелись два «КамАЗа»

Водитель одного из них не увидел другого из-за пыли.



Вчера, 10 августа в Свердловском районе произошло ДТП во время уборочной страды. На полевой дороге столкнулись два грузовика. Водитель одного из них не увидел другого в пылевой завесе.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, авария произошла около 17.00 в районе поселка Красноармейского.

35-летний мужчина за рулем «КамАЗа» хотел объехать стоящий автомобиль, на сухой проселочной дороге в этом время образовалась плотная пылевая завеса, за которой водитель грузовика просто не увидел второй такой же грузовик, двигающийся навстречу. За рулем этого «КамАза» сидел 40-летний водитель.

Как пояснили в ведомстве, грузовики после столкновения загорелись. Оба водителя в результате аварии оказались в больнице, их отвезли в ООКБ.

ИА «Орелград»