Дорожные знаки под Орлом пришлось «расставлять» прокурору

12.8.2020 | 9:00 Новости, Общество

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Местные чиновники «забыли» распорядиться об установке знаков на оживленном перекрестке.

В прокуратуре Орловской области рассказали, как решился вопрос с организацией движение в Малоархангельске. Долгое время перекресток улиц Советской и К. Маркса вынуждал водителей ездить в большими трудностями. Дело в том, что на нем вообще не было никаких знаков. Хотя нерегулируемым этот перекресток, согласно схеме организации движения, быть не должен.

В итоге один из местных жителей, вероятно, местный автомобилист, обратился на личный прием к заместителю областного прокурора. И только после этого местная прокуратура провела проверку. По ее результатам врио главы Малоархангельского района распорядился установить дорожные знаки согласно ранее утвержденной дислокации.

ИА «Орелград»

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