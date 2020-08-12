Дорожные знаки под Орлом пришлось «расставлять» прокурору

Местные чиновники «забыли» распорядиться об установке знаков на оживленном перекрестке.

В прокуратуре Орловской области рассказали, как решился вопрос с организацией движение в Малоархангельске. Долгое время перекресток улиц Советской и К. Маркса вынуждал водителей ездить в большими трудностями. Дело в том, что на нем вообще не было никаких знаков. Хотя нерегулируемым этот перекресток, согласно схеме организации движения, быть не должен.

В итоге один из местных жителей, вероятно, местный автомобилист, обратился на личный прием к заместителю областного прокурора. И только после этого местная прокуратура провела проверку. По ее результатам врио главы Малоархангельского района распорядился установить дорожные знаки согласно ранее утвержденной дислокации.

ИА «Орелград»