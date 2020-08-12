Орловца, избившего пешехода битой, посадят на 8 лет

12.8.2020 | 13:30 Новости, Происшествия

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Дорожный конфликт перерос для одного из участников в реальный срок за убийство.

В Орловской области осудили участника дорожного конфликта. Он хотел наказать пьяного пешехода, который мешал движению, но так разошелся, что забил его насмерть.

Как рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области, трагедия произошла в Ливнах летом прошлого года. 38-летний местный житель ехал на свое «семерке» по одной из улиц. Ему повстречался пьяный пешеход, который мешал нормально проехать по дороге. Не придумав ничего лучше, водитель достал из багажника биту и избил несчастного так, что тот умер. А сам водитель с места происшествия скрылся.

Доказательства его вины собирали следователи. Их оказалось достаточно, чтобы суд отправил буйного водителя в колонию строгого режима сроком на 8 лет.

ИА «Орелград»

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