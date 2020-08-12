Орловский мобильный «Кванториум» отправят на форум «Армия-2020»

12.8.2020 | 11:30 Новости, Общество

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Клычков рассказал Шпорту о развитии ВПК в Орловской области.

В Орловскую область приехал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Вячеслав Шпорт. На встрече в областной администрации глава региона презентовал гостям мобильные «Кванториумы».

Шпорт координирует деятельность органов власти в вопросах развития оборонно-промышленного комплекса. «Основной темой обсуждения стало взаимодействие с предприятиями по вопросам изготовления и реализации их продукции в рамках национальных проектов», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В частности, речь шла об изготовлении мобильных технопарков «Кванториум». Напомним, 1 августа в Орле состоялась презентация первого мобильного комплекса. Передвижную учебную лабораторию на базе автомобиля «КамАЗ» создали в ПАО «Орелтекмаш».

«Это очень интересная идея. Она должна найти свое применение и в других регионах», — отметил Вячеслав Шпорт.

Клычков рассказал, что мобильный технопарк будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». «Это успешный пример сотрудничества гражданских и военных предприятий, направленный на улучшение образования детей», — пояснил глава региона.

Как можно заметить на фото со встречи в областной администрации, все гости и глава региона без масок, да и о социальной дистанции между участниками разговора речи не идет.

Между тем вчера в Орле на пассажиров и водителей городского транспорта составляли протоколы за отсутствие масок. А глава областного департамента здравоохранения Иван Залоги ранее обвинил в росте количества заболевших коронавирусом нарушителей масочного режима.

ИА «Орелград»

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