Орловский сенатор похвалил выборы в Белоруссии

Владимир Круглый оценил происходящее в Минске.

Сенатор от Орловской области Владимир Круглый высказал оценку выборам президента, которые состоялись в Белоруссии. По его мнению, они прошли на высоком уровне, в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики. Кстати, Владимир Круглый является координатором группы наблюдателей от Парламентского собрания Союза России и Белоруссии. Процитировала же Круглого «Парламентская газета».

«Несмотря на напряженную обстановку выборы в Республике прошли на высоком уровне в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь», — написал Круглый 10 августа в Facebook.

По его словам, наблюдатели побывали на избирательных участках не только в Минске, но и в различных регионах соседнего государства. Он отметил «необычно высокую политическую активность избирателей». Но посетовал при этом на то, что пандемия коронавируса накладывает дополнительные сложности в организации выборов. Напомним, Владимир Круглый – заслуженный врач РФ.

«Не везде соблюдаются рекомендации Минздрава Республики о противоэпидемических мерах. Где-то масочный режим не соблюдается совсем как членами комиссий, так и избирателями, где-то, напротив, все в масках», — обратил внимание сенатор.

Он также назвал правильным решением допустить на каждый участок не более пяти наблюдателей, «так как нынешняя обстановка не позволяет допускать большого скопления людей».

«В некоторых СМИ прошла информация, что избиркомы накручивают количество проголосовавших, а фактически их значительно меньше. Нам трудно судить, так как голосование проходит со вторника, но то, что я видел, говорит о противоположном. Люди идут семьями. На всех участках, где мне удалось поприсутствовать, были избиратели», — считает Круглый.

По его мнению, везде была «создана праздничная обстановка», а избиратели с белыми ленточками были им замечены всего на одном участке из десяти, в городе Фаниполь.

Напомним, в минувшее воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента. Этот пост сохранил за собой Александр Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набравший 80,23 процента голосов.

ИА «Орелград»