Орловским потребкооперативам раздадут миллионы

Объявлен конкурс для получения грантов на развитие материально-технической базы.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении конкурса для сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Им предлагают поучаствовать в госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Главный приз — грант на развитие материально-технической базы.

— Максимальный размер гранта на один сельскохозяйственный потребительский кооператив предоставляется в сумме, не превышающей 70 млн. рублей, но не более 60% затрат, — рассказали в пресс-службе областного правительства.

Заявки и документы принимаются с 24 августа по 11 сентября 2020 года по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

Режим работы департамента: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 часов; перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. Телефон для справок: (4862) 75-05-68.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно здесь.

ИА «Орелград»