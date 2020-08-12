Под Орлом преступники напоили и ограбили мужчину

12.8.2020 | 7:47 Новости, Происшествия

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Незадачливый любитель выпить остался и без автомобиля.

В Болховском районе полицейские расследуют уголовное дело об открытом хищении имущества. Уже в процессе разбирательства к списку пропавшего добавился автомобиль.

Дело возбудили еще в мае этого года, рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области. В ходе его расследования полицейские установили, что два злоумышленника украли у нового знакомого золотые украшения, барсетку и деньги, также причастны к угону машины пострадавшего. «Перед совершением преступления, все трое распивали алкоголь», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции возбудили еще одно уголовное дело — об угоне. Одного из подозреваемых уже взяли под стражу, а второй – сбежал. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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