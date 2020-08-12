Строительство футбольного манежа в Орле обойдется в полмиллиарда

Власти в новой редакции утвердили смету строительства нового объекта.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2020–2023 годах на строительство футбольного манежа в Орле. Оно изложено в новой редакции, в нем утверждены новые сметные показатели.

Указанный объект должен быть построен в областном центре на территории Центрального стадиона имени Ленина.

Согласно обновленной документации его общая площадь составит 9554 квадратных метра. Срок ввода в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Общий объем финансирования объекта капитального строительства установлен в размере 509,747 миллиона рублей. Большая часть этой суммы должна поступить из федерального бюджета.

На 2020 год намечено только создание проектно-сметной документации. Из областного бюджета на эти цели планируется выделить 20 миллионов рублей. Главным распорядителем бюджетных средств будет областное управление физической культуры и спорта. Словом, деньги потекут через него. Заказчиком и застройщиком выступит сам стадион имени Ленина. Наибольший объем работ запланирован на 2022 год.

ИА «Орелград»