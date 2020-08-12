В Ливнах иномарка не пропустила мопед

И в машине, и на двухколесном транспорте передвигались пенсионеры.

Вчера около 14.00 в Ливнах произошло ДТП с мопедом.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 71-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» двигался по улице Воронежской со стороны улицы Дружбы Народов.

При повороте налево он не уступил дорогу мопеду, который ехал прямо во встречном направлении. На нем ехала пожилая пара, судя по всему — с дачи. На фото с места происшествия видны рассыпавшиеся по асфальту огурцы.

В результате аварии пострадали 73-летний водитель мопеда и его 71-летняя пассажирка. Их госпитализировали, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»