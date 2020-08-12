В Орле будут судить несостоявшегося убийцу

Злоумышленник обокрал одного знакомого и чуть не убил второго.

В суд предано дело 36-летнего орловца, которого обвинили сразу по двум статьям УК РФ. Как рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области, мужчина обвиняется в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в ноябре 2019 года орловец вместе с подельником украли с карты знакомого около 13 000 рублей. А через несколько месяцев, в феврале 2020 года, мужчина чуть не зарезал собутыльника. Потерпевший смог выжить только благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»