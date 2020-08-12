В Орле будут судить несостоявшегося убийцу

12.8.2020 | 14:30 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Злоумышленник обокрал одного знакомого и чуть не убил второго.

В суд предано дело 36-летнего орловца, которого обвинили сразу по двум статьям УК РФ. Как рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области, мужчина обвиняется в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, в ноябре 2019 года орловец вместе с подельником украли с карты знакомого около 13 000 рублей. А через несколько месяцев, в феврале 2020 года, мужчина чуть не зарезал собутыльника. Потерпевший смог выжить только благодаря своевременному оказанию медицинской помощи, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования