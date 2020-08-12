В Орле судят мужчину, избившего полицейского

Гособвинение поддерживает новый областной прокурор.

В Северном суде Орла слушается дело об избиении сотрудника полиции. Со стороны гособвинения в прениях выступил областной прокурор Владислав Малкин, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

На скамье подсудимых оказался житель Курской области. По версии следствия, он распивал спиртное на территории Прокуровского лесопарка Орла. Когда именно произошел инцидент, не сообщается. Но причина, по которой пьяный курянин напал на орловского полицейского, известна. Старж порядка хотел составить протокол о привлечении мужчины к административной ответственности за распитие спиртного в запрещенных местах.

Возмущенный этим фактом курянин избил сотрудника ППС, нанеся ему «множественные удары руками и ногами по голове».

Прокурор попросил суд посадить злоумышленника в тюрьму на 6 лет.

«По данному уголовному делу предстоит вынесение приговора судом», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА «Орелград»