Клычкову запретят держать деньги в иностранных банках

13.8.2020 | 10:08 Новости, Общество

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Также областную власть не спросят при назначении нового прокурора.

В Устав Орловской области внесут ряд поправок. Вчера, 12 августа их рассмотрели депутаты на заседании профильного комитета облсовета. Среди прочего, губернатору запретят иметь дело с иностранными банками, а также больше не спросят его мнения при назначении областного прокурора.

Как рассказали в пресс-службе облсовета, изменения в Устав области продиктованы принятием Закона РФ о поправках к Конституции.

— Устав области дополняется нормой, в соответствии с которой губернатору Орловской области в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории нашей страны, — рассказали в пресс-службе заксобрания.

Также сообщается, что в связи с поправками, внесенными в Конституцию, прокуроры субъектов Российской Федерации теперь будут назначаться на должность президентом страны после консультаций с Советом Федерации без согласования с региональными властями.

Вопрос об изменениях в Устав Орловской области вынесут на августовскую сессию облсовета.

ИА «Орелград»

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